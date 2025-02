IJshockeyers Flyers prolongeren landstitel met winst op Geleen

Oranje-ijshockeysters sluiten OKT af met verlies

De Nederlanders vrouwen hebben het laatste olympisch kwalificatietoernooi afgesloten met een 4-3 nederlaag tegen Noorwegen.

Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Marée Dijkema en Esther de Jong, maar kon die voorsprong niet in veilige haven loodsen. Nadat Noorwegen langszij was gekomen, zette Savine Wielenga Oranje in de derde periode weer op voorsprong.

Opnieuw was dat niet voldoende voor de winst, want Noorwegen maakte 3-3 en pakte in de verlenging alsnog de zege.

Nederland had al geen kans meer op plaatsing voor de Winterspelen in 2026 na nederlagen tegen Denemarken (3-1) en Zweden (8-0). Het olympisch ticket ging naar het ongeslagen gastland Zweden.