Leipzig mede dankzij Simons langs St. Pauli, Boadu tweemaal trefzeker voor Bochum

RB Leipzig heeft mede dankzij een treffer van Xavi Simons gewonnen van St. Pauli. Het werd 2-0, waardoor Leipzig naar de vierde plek in de Bundesliga klimt.

Na 16 minuten kwam Leipzig op voorsprong door een goal van Benjamin Sesko. Bijna twintig minuten later nam Simons de 2-0 voor zijn rekening. Ondanks een rode kaart van Willi Orbán in de tweede helft, kwam de zege niet meer in gevaar.

Ook Boadu trefzeker

Bij het degradatiekraker tussen Holstein Kiel en VfL Bochum was er een hoofdrol voor voormalig AZ-aanvaller Myron Boadu. Binnen drie minuten maakte Boadu twee goals voor Bochum.

Dankzij goals van Steven Skrzybski (3', penalty) en David Zec ('50) moest hekkensluiter Bochum genoegen nemen met een punt. Holstein Kiel staat met twee punten voorsprong op de zeventiende plaats.