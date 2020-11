Wielrenner Weening stopt: 'Heb 20 jaar lang gedaan waar ik van droomde'

Weening was prof van 2004 tot en met 2020. "Wat ik zo mooi vind aan het vak? De levensstijl. Het ongewone, bijna gekke, zigeunerleven. Altijd met een koffer in mijn hand. Door het competitieve karakter van de sport, leef je altijd op adrenaline en met gezonde druk. En als je weer thuis bent, is alles weer zen. Dat fascineert me. Het verschilt van het leven dat de meeste mensen leiden."

Het contract van Weening werd niet verlengd. En nadat hij door een valpartij in de Giro d'Italia verplicht rust moest bewaren, kwam voor hemzelf het besluit: het is mooi geweest. "Ik kan zeggen dat ik blij ben met wat ik heb bereikt. Ik heb altijd voor grote ploegen mogen uitkomen en ik heb mogen samenwerken met geweldige mensen."

Pieter Weening stopt met wielrennen. Met de woorden 'All the best, Pieter' heeft zijn ploeg Trek-Segafredo afscheid van de 39-jarige Fries genomen.

Weening: "Toen ik bij Trek tekende, zei ik tegen mezelf: ik kijk het aan tot en met de Giro en daarna besluit ik of ik doorga of niet. Door Covid-19 duurde mijn seizoen slechts drie maanden. Ik was enorm gemotiveerd om er een goede Giro van te maken, ter ondersteuning van Vincenzo (Nibali. red), maar door een stomme val moest ik al vroeg naar huis. Ik wilde op tijd herstellen voor de Vuelta, maar de dokters legden mij een rustperiode op. Tijdens die periode wist ik dat de tijd gekomen was om te stoppen."

In 2005 brak hij door met een ritzege in de Tour de France. Hij klopte Andreas Klöden met een miniem verschil. In 2011 en 2014 won hij een rit in de Giro. Ook schreef hij de rondes van Polen en Noorwegen op zijn naam. "Ik heb nergens spijt van. Mijn zeges in de Tour en de Giro, en de vier dagen in de roze trui, waren de hoogtepunten."

Terugkeer

"Of ik in de wielerwereld blijf? Hopelijk wel. Ik houd van deze sport en deze wereld. Maar nog niet meteen. Nu wil ik eerst rusten en genieten van mijn leven in Neerharen, met mijn vrouw en twee kinderen. Ik heb enkele ideeën voor de toekomst, maar nu is het niet het moment om die te delen."