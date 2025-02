Twente speelt met tien man gelijk in Heerenveen, waar 17-jarige Gürbüz weer scoort

Na rust opende Heerenveen een offensief, dat na ruim zeven minuten tot de 2-2 leidde. Een schot van Espen van Ee werd van richting veranderd door Arno Verschueren. Unnerstall was kansloos, en zo ging het van kwaad tot erger voor de Tukkers.

Toch wist de ploeg van Joseph Oosting de wedstrijd weer naar zijn hand te zetten. Max Bruns stuurde Ricky van Wolfswinkel in de richting van Mickey van der Hart met een prachtig op maat gegeven steekbal, terwijl de verdediging van Heerenveen even kwijt was waar de ontsnapte spits zich bevond. Van Wolfswinkel miste deze uitgelezen kans niet, waardoor Twente weer voorstond.

Gürbüz scoort weer

In de slotfase moest Unnerstall nog enkele keren ingrijpen. In de 83ste minuut stopte de doelman een mooie kopbal van Levi Smans. Ook een knal van Jahanbakhsh kon hij keren.

In de blessuretijd had Unnerstall geen antwoord meer op Gürbüz. De keeper kon een schot van Smans nog wegtikken, maar Gürbüz vond het net en maakte de 3-3.

De 17-jarige Gürbüz is de vijfde speler in de geschiedenis van de eredivisie die in zijn eerste twee wedstrijden scoort, voordat hij 18 wordt. Zijn voorgangers: Willy van der Kuijlen, Johan Cruijff, Ronaldo en Jhon van Beukering.