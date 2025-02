AZ verslaat PEC in Alkmaar, rood voor scheldende coach Martens

In de tweede helft verdubbelde Parrott de score. Na goed voorbereidend werk van Sven Mijnans en Mayckel Lahdo hoefde de Ierse spits alleen nog het laatste zetje te geven.

Nadat Mijnans op de arm van PEC-verdediger Olivier Aertssen had geschoten, wees arbiter Sander van der Eijk naar de stip, maar na het zien van de beelden herriep hij die beslissing. Geen strafschop voor AZ.

Een comeback van PEC zat er niet in, mede door een bal van de lijn van Alexandre Penetra in de slotfase, en AZ sleepte de drie punten binnen. Zo was iedere AZ'er tevreden in Alkmaar, op Martens na.