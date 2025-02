Van supermarkt tot de politie, AI wordt volop ingezet op de werkvloer

De ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI) volgen elkaar in enorm tempo op. En AI leidt ook op de werkvloer tot grote veranderingen. Dat is goed te zien bij een aantal van de grootste werkgevers van Nederland.

Een grote cateringfabriek op Schiphol voorziet dagelijks zo'n driehonderd KLM-vluchten van maaltijden. Het is een complexe klus, zegt Mike Fieten van KLM. De luchtvaartmaatschappij probeert met hulp van AI te voorspellen hoeveel maaltijden op een vlucht nodig zijn. "We weten dat 3 tot 5 procent van onze passagiers niet op tijd komt voor hun vlucht. Maar elke dag is anders."

Ook het weer en vertragingen hebben invloed. "Met AI kunnen we beter voorspellen hoeveel passagiers we aan boord zullen hebben en hebben we minder maaltijden aan boord die we niet gebruiken."

Per vlucht bespaart KLM dankzij AI gemiddeld 2,5 maaltijd, zegt Fieten. "Dat keer 300 vluchten per dag betekent dat we op jaarbasis best veel maaltijden besparen die voorheen werden weggegooid."