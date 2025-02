Alcaraz wint met ABN Amro Open eerste indoortitel uit zijn carrière

Carlos Alcaraz heeft het ABN Amro Open in Rotterdam gewonnen door in de finale Australiër Alex de Minaur te verslaan: 6-4, 3-6, 6-2.

Daarmee pakte de als eerste geplaatste Spanjaard zijn eerste indoortitel uit zijn carrière. Hij is tevens de eerste Spaanse winnaar in Ahoy. Rafael Nadal (2009) en Juan Carlos Ferrero (2004) haalden ooit wel de finale.

Alcaraz is al op jonge leeftijd een veelwinnaar. Op gravel, gras, hardcourt sleepte hij al 16 eindzeges binnen, waaronder vier grandslams. Maar een indoortitel, die had de nummer drie van de wereld nog niet op zijn naam staan.

Het was voor de 21-jarige tennisser zijn eerste optreden op het ATP-toernooi in Ahoy. In de halve finale rekende hij in drie spannende sets af met Hubert Hurkacz, terwijl De Minaur vrij weinig moeite had met de Italiaanse qualifier Mattia Bellucci.

Slechte servicegame

In de eerste set zorgde een slechte servicegame voor een lovebreak voor De Minaur 4-4. Maar meteen daarna brak Alcaraz hem alweer terug en sleepte hij ook de eerste set binnen.

In de tweede set kwam de Spanjaard een 3-0 achterstand niet te boven. De Minaur was goed op dreef, kon bijna alle ballen goed retourneren en serveerde bovendien uitstekend.