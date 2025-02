Alcaraz wint ABN Amro Open, eerste indoortitel uit zijn carrière

Rolstoeltennissters Jiske Griffioen en Aniek van Koot wonnen het dubbelspeltoernooi. In de finale was het als eerste geplaatste duo met 6-2, 6-2 te sterk voor de Colombiaanse Angélica Bernal en de Britse Lucy Shuker.

Op zaterdag had Griffioen de enkelspelfinale verloren van Lizzy de Greef.

Stephane Houdet kroonde zich voor de derde keer tot winnaar van het rolstoelenkelspel bij de mannen. De 54-jarige Fransman, die het toernooi in 2010 en 2019 ook al won, was in de finale met 6-3, 6-4 te sterk voor de 19 jaar jongere Spanjaard Martin De la Puente.