Tientallen migranten in Libisch massagraf gevonden

In Libië hebben autoriteiten in een massagraf de lichamen van minstens 28 migranten geborgen. Dat zegt de hoogste procureur-generaal van het land. De migranten waren hoogstwaarschijnlijk op weg naar Europa.

Het massagraf is gevonden in de woestijn in het zuidoosten van Libië, vlak bij de stad Kufra. In dezelfde regio werd vrijdag een ander massagraf ontdekt met daarin de lichamen van negentien migranten. Ook zijn volgens Libische autoriteiten deze week 76 vluchtelingen "uit gedwongen detentie" gered.

Volgens de autoriteiten waren de migranten tijdens hun tocht door de woestijn in handen gevallen van een bende die hen van hun vrijheid beroofde en martelde. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Er is een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak van de migranten.

Belangrijk doorreisland

Libië is al jaren een belangrijk doorreisland voor migranten uit landen als Nigeria, Senegal en Burkina Faso die vanwege armoede en conflicten naar Europa reizen. Ze doorkruisen daarbij de woestijn, op weg naar de kustlijn van Libië. Daar aangekomen maken veel migranten per boot de oversteek naar Europa.

Volgens de VN en mensenrechtenorganisaties zijn migranten in Libië het slachtoffer van onder andere dwangarbeid, verkrachting en marteling. Ook worden de families van migranten door mensensmokkelaars afgeperst om meer geld over te maken.

Mensensmokkelaars laten vluchtelingen geregeld aan hun lot over als die geen extra geld meer kunnen betalen voor hun reis, of om niet gepakt te worden bij controleposten.