Shorttracker Van 't Wout is rivaal eindelijk de baas, eerste zege in drie jaar op aflossing

Zo kwam Van 't Wout in positie om in de laatste bocht een ultieme aanval te plaatsen. Hij wurmde zich aan de binnenkant naast Dubois, die vervolgens de bocht uitvloog en in de kussens belandde.

In zijn ooghoeken zag hij Van 't Wout wellicht juichend over de streep komen. Echt vieren kon niet, want er werd door de jury nog lang gekeken naar die actie. Maar toen de woorden 'no penalty' werden uitgesproken kon het feest niet op.

Begrijpelijk, want het is voor het eerst sinds 24 oktober 2021 dat de Nederlandse mannen een internationale wedstrijd op de aflossing winnen.