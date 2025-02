Brand klopt Van der Heijden bij Krawatencross in Lille, brons voor Bakker

Veldrijdster Lucinda Brand heeft de voorlaatste veldrit om de X2O-Trofee op haar naam geschreven. In het Belgische Lille versloeg ze bij de Krawatencross landgenote Inge van der Heijden in de sprint. Manon Bakker zorgde voor een geheel Nederlands podium met een derde plek.

Een dag eerder waren de rollen nog omgedraaid bij de Noordzeecross in het Vlaamse Middelkerke. Toen won Van der Heijden en was Brand de nummer twee.

Het is al langer duidelijk dat Brand beslag gaat leggen op de eindzege in de X2O-Trofee. In het klassement heeft de renster van Trek Glowi Lions bijna tien minuten voorsprong op Fem van Empel, maar de wereldkampioene heeft haar seizoen al afgesloten. De 35-jarige Brand won eerder ook al de wereldbeker en het klassement om de Superprestige.

Niet supergoed

"Mijn negende zege, terwijl ik me na gisteren eigenlijk niet supergoed voelde", vertelde Brand na afloop. "De start was ook niet goed, maar ik kon op de zandpassage al wat goed maken. Ik ben ook rustig gebleven."

De cross in Lille stond ook in het teken van het afscheid van de Belgische Sanne Cant. De drievoudig wereldkampioene groeide op in Lille en besluit aan het einde van dit seizoen haar loopbaan. Cant finishte als vierde.