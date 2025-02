9/2 in Nieuwsuur: Scholz en Merz in debat • AI op de werkvloer • Ster-choreograaf maakt debuut als operaregisseur

AI bestormt de werkvloer

KLM, Albert Heijn, de politie. Alle drie maken ze al volop gebruik van AI. Zo zet de supermarktketen het in om te berekenen waar welke voedingsmiddelen het meest zullen worden verkocht. Wordt het bijvoorbeeld mooi weer in Groningen, maar blijft het in Limburg aan de koude kant, dan moeten de barbecue-artikelen naar Groningen. De berekeningen van AI helpen betere voorspellingen te doen.

Ook KLM zet AI in, zoals bij de bagageafhandeling en de catering. Zo probeert de luchtvaartmaatschappij beter te voorspellen hoeveel maaltijden er mee moeten op een vlucht. En de politie zet AI in om agenten in een speciale app snel de juiste werkinstructie te laten vinden.

Hoe helpt AI de werknemer op de vloer? En kost het mensen ook hun baan?