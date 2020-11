Leidenaar krijgt 4 jaar cel voor aanranden en verkrachten studentes

De man pleegde de misdrijven in oktober, november en december vorig jaar. De aanvallen op de vrouwen leidden tot veel onrust onder studenten in de stad. De politie ging extra surveilleren en de gemeente organiseerde gespreksavonden voor bezorgde inwoners van de stad.

Hij heeft slachtoffers uitgekozen die diep in de nacht alleen op straat liepen en zichtbaar onder invloed waren van alcohol.

Quote

De andere twee slachtoffers werden verkracht. Beiden waren 's nachts alleen op weg naar huis van een feestje toen de dader zich met geweld aan hen vergreep. Aan de hand van camerabeelden kon de verdachte worden opgespoord.

De rechtbank stelt dat de man uiterst berekenend te werk is gegaan. "Hij heeft slachtoffers uitgekozen die diep in de nacht alleen op straat liepen en zichtbaar onder invloed waren van alcohol, wat hen bijzonder kwetsbaar maakte."

"Hiermee heeft de verdachte grote onrust en gevoelens van angst in Leiden veroorzaakt, in het bijzonder onder jonge vrouwen, die zich door het nieuws over nachtelijke verkrachtingen en aanrandingen onveilig voelden."