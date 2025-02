Nederlandse basketbalsters kunnen slechts een helft met Spanje mee

Oranje, dat in 1989 voor het laatst actief was op het EK, werd vlak na rust overrompeld door de bezoekers. Binnen een mum van tijd was het 33-49 en wist Nederland dat een spectaculaire zege er niet meer in zou zitten.

Spanje gaf de voorsprong niet meer uit handen en speelde de wedstrijd professioneel uit.

Cornelius werd uiteindelijk topscorer aan de kant van Nederland met 14 punten. Kourtney Treffers wist 12 punten te maken. Megan Gustafson was de absolute uitblinker aan Spaanse zijde met 27 punten en 11 rebounds.