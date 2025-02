Ajax na 827 dagen terug op eerste plaats eredivisie dankzij zege op Fortuna

Op papier is Ajax dan wel uit het sportieve dal, het spel van de Amsterdammers in Sittard sprankelde niet. De Amsterdammers hadden zeker voor rust moeite op het gladde knollenveld in Sittard. Bertrand Traoré gleed het eerste half uur al drie keer uit, net als Berghuis en Josip Sutalo, wat bijna tot een gevaarlijk moment leidde.

Kansen Fortuna

Fortuna was beter in de eerste helft en kwam via een kopbal van Josip Mitrovic (redding Remko Pasveer), nog een gevaarlijk schot op de paal van de rechtsback en een vrije trap van de altijd dreigende Alen Halilovic dicht bij de openingsgoal. Maar scoren lukte niet tegen de ploeg met de sterkste defensie in de eredivisie (18 tegendoelpunten).

Voetballend stelde Ajax voor rust weinig voor, het leunde op de defensie, waar de Belgische verdediger Jorthy Mokio (16) als vervanger van de geschorste Jorrel Hato de op een na jongste basisdebutant ooit van de Amsterdammers werd. Alleen Clarence Seedorf was in 1992 welgeteld drie dagen jonger.