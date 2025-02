RKC boekt tegen NAC een van grootste eredivisiezeges in clubgeschiedenis

Droomstart

Al na vijf minuten klonk de opgewekte remix van Sweet Caroline - de goaltune van RKC - voor het eerst door het stadion na een treffer van Richonell Margaret.

Kevin Felida zette de aanval op met een mooie steekbal op Faissal Al Mazyani. ZIjn voorzet werd zo van richting veranderd, dat de bal precies voor de voeten van Margaret terechtkwam. Hij liet de kans niet onbenut.

Het feest kon niet op in de openingsfase in Waalwijk. In de veertiende minuut werden schoten van Mohamed Ihattaren en Oskar Zawada geblokt, maar Yassin Oukili stond gepositioneerd om de 2-0 te maken.