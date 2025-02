Twee vrachtwagens met oplegger gestolen bij Hoogeveens bedrijf

Bij een bedrijf in Hoogeveen zijn vannacht twee vrachtwagens inclusief oplegger gestolen. De voertuigen stonden op een buitenterrein geparkeerd, meldt RTV Drenthe.

De eigenaar van het bedrijf noemt de diefstal onwerkelijk en vraagt op sociale media mensen uit te kijken naar de vrachtwagens. Ook deelt hij de kentekens van de voertuigen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het bedrijf doelwit was. In december vorig jaar werden ook al twee vrachtwagens gestolen. Volgens een van de eigenaren schakelden de dieven toen het gps-signaal uit, zodat de trucks niet te traceren waren. De schade schatte hij destijds op 250.000 euro per vrachtwagen.

Diefstal van vrachtwagens komt volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) steeds vaker voor. In de eerste helft van vorig jaar was sprake van een toename van 44 procent ten opzichte van de eerste helft van 2023. Het ging om 56 gestolen vrachtwagens. Het vaakst werd toegeslagen in de regio Rotterdam.

Golf van trekkerdiefstallen

Ook landbouwmachines worden steeds vaker gestolen. Met name in Flevoland zijn de afgelopen maanden machines zoals trekkers en graafmachines gestolen, meldde het AD eerder. Exacte cijfers van het aantal diefstallen heeft de politie niet, maar sinds oktober vorig jaar zien agenten "een golf van trekkerdiefstallen".

Er zijn aanwijzingen dat het bij de trekkerdiefstallen gaat om internationale bendes uit Oost-Europa. Zo zijn gestolen trekkers van een Groningse tractorverkoper in Roemenië gevonden. Ook werd afgelopen najaar een vrachtwagen met Nederlandse agrarische machines aangehouden bij de Pools-Duitse grens.

Wie achter de diefstal van de vrachtwagens in Hoogeveen zit, is nog onduidelijk.