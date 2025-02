Thaise gijzelaars na ruim een jaar in Gaza terug in Bangkok: 'Het is een wonder'

Vijf van de Thaise gijzelaars die eind vorige maand werden vrijgelaten zijn vandaag warm onthaald op de luchthaven van de Thaise hoofdstad Bangkok. Ze zijn vrijgelaten als onderdeel van het bestand tussen Israël en Hamas.

De Thaise gijzelaars werkten in Israël als gastarbeiders in de landbouw toen ze werden ontvoerd door Hamas tijdens de bloedige aanval op 7 oktober 2023. Tientallen mensen uit Thailand werden toen ontvoerd of vermoord, zegt het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee werden gedood bij de aanval, waarna hun lichamen werden meegenomen naar Gaza en daar nog zijn.

Een van hen zou nog in Gaza vastzitten. Over deze gijzelaar wil het Thaise ministerie weinig kwijt, omdat dit zijn vrijlating zou kunnen bemoeilijken. In november 2023 werden al 23 gegijzelde Thai vrijgelaten.

"Het is een wonder dat hij terug is", zei een familielid van een van de recent vrijgekomen gijzelaars. "De laatste 15 maanden heb ik altijd hoop gehouden. Ik zei telkens tegen mijn kinderen dat hun vader weer thuis zou komen" Een van de vrijgelaten mannen zei dat hij niet wist wat hij moest zeggen. "We zijn gewoon heel dankbaar."