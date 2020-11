Blokhuis: verbod op sigarettenverkoop supermarkten is 'grote slag'

Staatssecretaris Blokhuis denkt een "grote slag" te slaan met een verbod op de verkoop van rookwaar in supermarkten. Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet werkt aan zo'n maatregel. Blokhuis benadrukt dat de supermarkten goed zijn voor 55 procent van de totale omzet van de sigarettenverkoop.

Het is de bedoeling dat de maatregel geldt vanaf 2024. Het verbod moet nog worden vastgelegd in een wet en Blokhuis wil de supermarkten de tijd geven om zich op de overgang voor te bereiden. "Drie jaar is een redelijke termijn."

Blokhuis onderstreept dat in het preventieakkoord al is afgesproken dat er minder plekken komen waar sigaretten mogen worden verkocht.

Online-verkoop

Het kabinet wil vanaf 2023 ook de onlineverkoop van sigaretten verbieden en het was al langer duidelijk dat in 2022 ook de sigarettenautomaten in de ban gaan. In tankstations en 'gemakszaken' komt er niet voor 2030 een verbod.

De staatssecretaris benadrukt dat er een "brede maatschappelijke beweging" is om roken te ontmoedigen: "We dwingen niemand, maar we willen het mensen wel makkelijker maken om te stoppen en moeilijker om te beginnen. Elke jaar sterven nog 20.000 mensen aan de gevolgen van roken."