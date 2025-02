Vrouwen FC Twente pakken periodetitel met zege op Telstar

FC Twente heeft dankzij een uitstekend begin van het duel met 3-1 gewonnen van Telstar. Daardoor verzekert de ploeg uit Enschede zich van de winst in de tweede periode.

Aan het einde van het seizoen strijden de drie periodewinnaars met de landskampioen om de Eredivisie Cup. Twente is titelverdediger.

Ajax won eerder al de eerste periode en plaatste zich zo ook voor de Eredivisie Cup. De Amsterdammers gaan aan de leiding in de eredivisie, met vier punten voorsprong op Twente. PSV staat drie punten boven Twente, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.

Snelle goals

Al in de vijfde minuut bracht Leonie Vliek Twente op 1-0 met een fraai schot in de rechterhoek. Jaimy Ravensbergen vergrootte de voorsprong rap met treffers in de dertiende en vijftiende minuut.

Jannette van Beelen deed in de 38ste minuut iets terug namens Telstar, maar de zege kwam niet meer in gevaar.

Later vandaag staan de duels Excelsior - FC Utrecht en AZ - Fortuna Sittard op het programma.