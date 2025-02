Vlekkeloze zege shorttrackers in chaotische gemengde aflossing in Tilburg

De Nederlandse gemengde aflossingsploeg heeft voor eigen publiek in Tilburg de zege gegrepen bij de vijfde World Tour-wedstrijd. Xandra en Michelle Velzeboer, Jens van't Wout en Teun Boer reden van start tot finish aan kop en hadden daardoor geen last van de chaos die de Amerikanen, de Italianen en de Polen veroorzaakten.

Italië en de Verenigde Staten mochten ondanks valpartijen mee naar het podium. Polen bleef wel overeind, maar werd achteraf gediskwalificeerd vanwege een onreglementaire inhaalactie.

Nederland neemt ook de leiding in het wereldbekerklassement over van Zuid-Korea, dat in Tilburg afwezig is. Volgende week is de laatste wedstrijd in Milaan.