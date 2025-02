Michelle Velzeboer schittert met zilver 500 meter na dubbel goud op aflossing

Bij het EK in Dresden vochten Nederland en Italië een verbeten strijd uit met elkaar en ging het bescheiden Frankrijk er uiteindelijk als lachende derde met de winst vandoor.

Ook nu lieten de Italianen zich niet onbetuigd, maar dat was voortdurend achter de rug van het Nederlandse kwartet. Het Oranje-viertal reed namelijk een vlekkeloze race. Italië en de Verenigde Staten mochten ondanks valpartijen mee naar het podium.

Nederland neemt de leiding in het wereldbekerklassement over van Zuid-Korea, dat in Tilburg afwezig is. Volgende week is de laatste wedstrijd in Milaan.