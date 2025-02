Zwak FC Utrecht verliest thuis van hekkensluiter Almere City

Jans zit met zijn ploeg in een lastige fase. Na een uitstekend eerste half jaar en een overwinning op Feyenoord direct na de winterstop, knokte het zich vorig weekend in Zwolle naar alweer het derde gelijkspel op rij. De nederlaag tegen de hekkensluiter is de volgende tik.

Het chagrijn en frustratie in de Galgenwaard was groot. Jans stond vaak te mekkeren langs de lijn, het publiek joelde zich suf en spelers mopperden. Veel ging mis tegen Almere, de inzet was er, maar het spel was slordig.

Via een kopbal van Victor Jensen kwam de thuisploeg bijna op voorsprong, maar niet veel later liep Kadile - meer per ongeluk dan expres, leek het - de 0-1 binnen na een strakke voorzet van Kornelius Hansen. Utrecht had geluk dat het bij rust nog 0-1 stond, want Brym kopte bijna ook de 0-2 binnen na een fraaie voorzet van Thom Haye.

Acht minuten blessuretijd

De knal van Jonathans op de lat leidde een slotoffensief in, maar echt grote kansen bleven ook in de acht minuten blessuretijd uit. Nog altijd kwamen passes nauwelijks aan en Sébastien Haller kreeg niet meer voor elkaar dan het blind doorkoppen van een paar hoge ballen. Ook het geconcentreerde tegenhouden van Almere maakte de jacht op de gelijkmaker niet makkelijk.

FC Utrecht treft volgende week het worstelende PSV. Almere City vervolgt het gevecht tegen degradatie tegen NEC.