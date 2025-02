Derde ritwinst Wiebes in Ronde van de Emiraten, eindzege naar Longo Borghini

Sprinter Lorena Wiebes heeft haar derde ritzege geboekt in de Ronde van de Emiraten. De eindoverwinning van de Italiaanse Elisa Longo Borghini kwam in de slotrit niet meer in gevaar.

Voor de 33-jarige Longo Borghini was het haar eerste eindzege voor haar nieuwe ploeg UAE Team ADQ, sinds ze de overstap maakte van Lidl-Trek. Dat ze de winst pakte in de thuiskoers van de ploeg, zal haar nieuwe werkgever zeer tevreden stellen. Vorig jaar won de Italiaanse deze rittenkoers ook al.

De 124 kilometer lange vierde en laatste rit om Abu Dhabi heen, was zo goed als vlak en draaide zoals verwacht uit op een massasprint. Elinor Barker was de laatste die het probeerde om een sprint te voorkomen: ze kreeg een minuut voorsprong maar werd 4 kilometer voor de meet ingelopen.

Europees kampioene Wiebes (SD Worx), in de eerste en tweede etappe al de beste in de massasprint, boekte haar derde ritzege in de ronde: weer won ze de sprint met overmacht.