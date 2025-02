25.000 euro voor eerste editie van Harry Potter die weggegooid zou worden

Op een veiling in Groot-Brittannië heeft een eerste editie van het eerste Harry Potter-boek 25.000 euro opgebracht. Het exemplaar was door de veilingmeester gered van een stapel oude boeken die de papierbak in gingen.

Nabestaanden van de overleden eigenaar uit Brixham hadden David Pearce uitgenodigd om na te gaan of er nog iets bijzonders zat in de nagelaten bezittingen. Hij herkende het bijzondere boek aan wat spelfouten in de allereerste druk.

Zo is Philosopher's Stone per ongeluk zonder tweede o geschreven en wordt in een boodschappenlijstje op pagina 53 twee keer een toverstaf genoemd. Ook heet Zweinstein op de achtercover per abuis School of Wizardry and Witchcraft in plaats van Witchcraft and Wizardry.

"Dit is onze grootste vondst ooit. Het gezin is dolgelukkig, ze hadden dit totaal niet verwacht", zei Pearce eerder tegen de BBC. "Het boek stond al twintig jaar op de plank."

Voor 2 pond gekocht

De populaire boekenreeks over de tovenaarsleerling begon in 1997 met 500 exemplaren van De steen der wijzen. Daarvan gingen er 300 naar bibliotheken om te zien of het werk zou aanslaan.

De eigenaar zal dit exemplaar in bezit hebben gekregen toen de bibliotheek er afscheid van nam: er zijn nog sporen van een bibliotheekkaart te zien en op het schutblad staat de prijs waarvoor het afgeschreven boek werd weggedaan, 2 pond.

De waarde van het boek was vooraf geschat tussen de 24.000 en 36.000 euro. Vorig jaar november werd nog een exemplaar voor 50.000 euro geveild, maar dat had minder gebruikssporen dan dit boek.