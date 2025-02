Von Allmen stapt uit schaduw van Odermatt en verrast met WK-goud op afdaling

WK alpineskiën live bij de NOS

De wereldkampioenschappen alpineskiën in Saalbach zijn komende week live te volgen via streams op NOS.nl en in de NOS-app.

Livestreams zijn ook gemakkelijk op je televisie te bekijken. Installeer daarvoor NOS Live op je toestel of kastje van je tv-aanbieder. Ziggo-abonnees kunnen ook zappen naar kanaal #160.