Auto crasht bij politie-achtervolging door centrum Rotterdam

Een automobilist is vanmorgen na een politieachtervolging in Rotterdam met hoge snelheid tegen een paal gebotst.

De achtervolging begon bij de Maasboulevard, waar surveillerende agenten de bestuurder een stopteken gaven. De man negeerde dit, waarop de achtervolging werd ingezet.

Agenten verloren hem kort uit het zicht maar een stukje verderop, bij het Oostplein, botste hij met hoge snelheid tegen een paal.

Lachgas

De auto raakte zwaar beschadigd en brokstukken lagen verspreid over de weg. De bestuurder kwam bekneld te zitten. De brandweer heeft de auto opgeknipt om de man te bevrijden. Dit duurde volgens de regionale omroep Rijnmond zeker een uur.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie aanspreekbaar.

In de auto zat ook nog een bijrijder. Hij wist na het ongeluk zelf uit de auto te komen en vluchtte. De politie is naar hem op zoek. In de auto zijn lachgas en alcohol gevonden.