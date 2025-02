Oudere broer dalai lama overleden, diplomatiek oliemannetje Gyalo Thondup

De oudere broer van de dalai lama, Gyalo Thondup, is op 97-jarige leeftijd overleden. Als vertrouweling van de boeddhistisch leider was hij onmisbaar voor de buitenlandse contacten van zijn broer. In zijn strijd voor een onafhankelijk Tibet legde hij het aan met de CIA, probeerde wereldleiders te verleiden tot steun en voerde tevergeefs gesprekken met China.

Gyalo was zeven toen zijn 4-jarige broertje door een selectiecommissie werd aangewezen als de nieuwe reïncarnatie van de allerhoogste Tibetaanse leider. Het veranderde hun leven compleet: van een boerderij verhuisde het gezin naar de hoofdstad, waar zijn broer als god-koning een paleisleven wachtte.

De gezinsleden werden opgenomen in de aristocratie en het ontbrak hen aan niks meer: eten, huisvesting en zijden gewaden werden op kosten van de staat beschikbaar gesteld. "Ik was zo blij. Meer dan blij: verrukt", herinnerde Gyalo zich in zijn autobiografie. "Mijn gezin was aangekomen in de hemel. Ons leven was voorgoed veranderd."

Ballingschap

Gyalo was de enige zoon in het gezin die geen monnik werd. Hij zou aanvankelijk de boerderij overnemen, maar moest nu zijn leven in dienst van zijn broertje stellen. Hij kreeg daarvoor een opleiding in China.

De complexe relatie tussen beide landen verslechterde na de Tweede Wereldoorlog. Tibet had zich in 1912 onafhankelijk verklaard van China, maar in 1950 viel het Chinese Volksbevrijdingsleger het land weer binnen. Voor de 15-jarige dalai lama begon een periode van precair balanceren tussen samenwerking en verzet.

Het was daarbij altijd de vraag hoelang de dalai lama het zou uithouden met toenemende Chinese repressie. Gyalo ontvluchtte al snel het land. Tijdens zijn zelfverkozen ballingschap in India werd hij als sleutelfiguur in de Tibetaanse diaspora benaderd door de CIA: een geheim agent liep hem quasinonchalant tegen het lijf bij het tennissen.

Partizanen

Voor de VS was onrust in Tibet tijdens de Koude Oorlog een mooie manier om communistisch China een hak te zetten. Gyalo reed persoonlijk de eerste zes landgenoten naar de Pakistaanse grens om voor een spionageopleiding naar Micronesië te vliegen. Ze werden daar getraind in guerrillapraktijken, radiocommunicatie en het gebruik van explosieven.

Deze partizanen werden later in Tibet gedropt met wapens en contant geld. Hun eerste opdracht was de dalai lama officieel toestemming te vragen voor Amerikaanse hulp, maar die bleef uit: als pacifistisch leider kon hij geen toestemming geven voor een gewapende strijd. Voor de CIA was het echter voldoende dat Gyalo meewerkte.