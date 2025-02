Trump zegt te hebben gesproken met Poetin over einde oorlog Oekraïne

Donald Trump heeft in een interview met de New York Post gezegd dat hij de Russische president Poetin heeft gesproken. In een telefoongesprek hebben de twee het gehad over een einde aan de oorlog in Oekraïne, zei Trump. De Amerikaanse president zei daarbij niet wanneer de twee regeringsleiders met elkaar spraken.

Het zou het eerste directe gesprek tussen Poetin en een Amerikaans president zijn sinds begin 2022. Het Kremlin heeft gezegd het gesprek te "bevestigen noch ontkennen".

Woordvoerder Peskov heeft tegen CNN gezegd dat Washington en Moskou "via verschillende kanalen" praten. "Dus... er zou iets kunnen zijn wat ik niet weet."

In het interview met de Amerikaanse tabloid aan boord van het presidentiële vliegtuig zei Trump dat hij gelooft dat Poetin zich "wel bekommert" om de doden op het slagveld in de oorlog met Oekraïne. Hij zegt dat Poetin wil dat "er geen mensen meer doodgaan".

Trump zei verder dat hij "beter niet kon zeggen" hoe vaak hij met Poetin had gesproken. Hij zei wel dat hij altijd een "goede relatie" heeft gehad met zijn Russische ambtgenoot.

'Hoop dat het snel gaat'

De Amerikaanse president sprak de hoop uit dat Poetins oorlog in Oekraïne, die nu bijna drie jaar duurt, "snel" eindigt. "Ik hoop dat het snel gaat. Elke dag sterven er mensen. Deze oorlog is zo erg in Oekraïne. Ik wil een einde maken aan die bende."

Trump zei eerder dat hij het conflict binnen 24 uur na zijn aantreden zou beëindigen, maar vooralsnog lijkt er geen einde in zicht.

Gisteren zei Trump dat hij de Oekraiense president Zelensky "waarschijnlijk" de komende week gaat spreken. Hij gaf toen ook aan dat hij van plan was om ook met Poetin te praten.

Trump zei toen "vooral om één reden" een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne na te streven. Dat is "omdat er zoveel mensen worden gedood". Tegelijk herhaalde hij de opmerking dat er in Oekraïne veel zeldzame mineralen in de grond zitten. Eerder verbond hij Amerikaanse hulp aan Oekraïne al met het verkrijgen van toegang tot die mineralen.

Gesprekken met Poetin

Trump beweerde in het interview met de New York Post dat de oorlog "nooit zou hebben plaatsgevonden" als hij in 2022 president was geweest, omdat hij "altijd een goede relatie" heeft gehad met Poetin, in tegenstelling tot president Biden. "Biden was een schande voor onze natie. Een complete schande."

Het laatste gesprek tussen Poetin en een Amerikaanse president was met Joe Biden in februari 2022, kort voordat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. De twee leiders spraken toen ongeveer een uur met elkaar.

De bekende Washington Post-journalist Bob Woodward schreef in zijn boek War dat verscheen in 2024 dat Trump maar liefst zeven keer directe gesprekken met Poetin had nadat hij het Witte Huis in 2021 moest verlaten.

In een interview met Bloomberg vorig jaar wilde Trump dat niet bevestigen. Wel zei hij: "Als ik dat heb ik gedaan, dan was dat slim". Het Kremlin heeft het verhaal van Woodward ontkend.