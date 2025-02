Zevende editie Invictus Games gestart in Canada, met 18 Nederlandse militairen

Voor de zevende keer zijn honderden veteranen en militairen bijeengekomen om mee te doen aan de Invictus Games. Het internationale sporttoernooi voor militairen en veteranen die gewond raakten in het leger is dit keer in Vancouver. Meedoen is bij dit evenement belangrijker dan winnen.

Onder de 550 deelnemers uit 26 landen zijn ook achttien Nederlanders. Zij doen mee aan tien sporten. Donderdag vertrokken ze naar Canada.

Aanvoerder majoor Amber Wolvers heeft er vertrouwen in dat het een mooie ervaring wordt, schrijft defensie. "Tijdens de start van dit avontuur in juni 2024 waren we allemaal individuen met ons eigen verhaal", zegt Wolvers. "Na een jaar intensief trainen, zijn we klaar om als team onze persoonlijke doelen te behalen."

Hun motto is dan ook: samen en niet alleen, voor elkaar en met elkaar.

'Doel voor ogen'

Gisteren was de openingsceremonie. Daar traden allerlei artiesten op, zoals Coldplay-zanger Chris Martin, Katy Perry en Nelly Furtado.

De Britse Prins Harry, de bedenker van de spelen, gaf een speech. "Een van de krachtigste manieren om te genezen, komt niet door het ziekenhuis of een revalidatiecentrum," zei Harry, "maar uit het hebben van een doel. Een gevoel van ergens thuishoren en deel van uitmaken."

Voor het eerst skiën

Dit keer zijn er elf sporten: indoor roeien, zitvolleybal, zwemmen, rolstoelbasketbal en -rugby. Ook zijn er voor het eerst ook de wintersporten (zit)skiën, langlaufen, snowboarden, de biatlon, skeleton en rolstoelcurling. Vandaag staan rolstoelbasketbal en -curling op het programma.

De Britse prins Harry is zelf militair geweest en werd uitgezonden naar Afghanistan. Daar zag hij andere militairen zwaargewond raken. Het sportevenement laat zien wat de militairen kunnen bereiken, ook met hun verwondingen. Niet alle deelnemers raakten lichamelijk gewond in het leger, een deel van hen kreeg ook te maken met mentale klachten als een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

"Het gaat erom jezelf te overwinnen", zei oud-luitenant-generaal Mart de Kruif hier eerder over. Hij noemt als voorbeeld een militair die zonder benen en met één arm bij de 50 meter zwemmen de overkant haalde. "Dat straalt een enorme kracht uit."

'Tot meer in staat dan je denkt'

Drie jaar geleden waren de Invictus Games in Nederland. Toen was het sporttoernooi in Den Haag en trok ruim 100.000 bezoekers.

Prins Harry was heel blij dat de spelen, na twee jaar uitstel door corona, door konden gaan. "Je kan aan hun gezicht zien hoe gelukkig ze zijn."

De Nederlandse Alexander was een van de deelnemers in Den Haag. Het Jeugdjournaal sprak hem en zijn dochters hierover. "Kameraadschap staat bovenaan", zei hij: