Het wringt tussen PSV-spelers en publiek: 'Blijkbaar werken deze fans zo'

"Dit is heel makkelijk, als we anderhalf jaar goed hebben gespeeld. Nu is het anderhalve maand kut, dan hebben we ze nodig. Het is heel negatief, dat vind ik heel jammer. En het is ook niet de eerste keer."

Uit bij PEC Zwolle verloor PSV drie weken geleden (3-1), waarna ook enige frictie te zien was tussen aanvoerder Luuk de Jong, Lang en het meegereisde publiek dat zij bedankten. De kwestie speelt al langer.

"Het is ook iets wat in het team leeft", zei Lang bij ESPN. "Ik vind dat wij meer krediet verdienen, in plaats van dit negatieve elke keer. Ik vind het belachelijk. Dat vindt heel het team, denk ik. Blijkbaar kunnen zij beter voetballen dan wij."