Een deal met Poetin? Eerst veiligheidsgaranties, zegt Oekraïne

Achter de schermen noemen Oekraïense functionarissen tussen de 40.000 en 50.000 westerse militairen haalbaar, volgens de Financial Times. Deen: "Bedenk daarbij dat landen er nog minimaal twee keer zoveel achter de hand moeten houden om de militairen te kunnen afwisselen."

Wie gaan die manschappen leveren? De VS is nu veruit de belangrijkste leverancier van wapens aan Oekraïne, maar de Amerikaanse president Trump zegt niet in nieuwe oorlogen terecht te willen komen.

Duitsland lijkt te aarzelen en Polen is tegen. Denkbaar is een coalitie van Britten, Fransen en Nederlanders, met steun van Baltische en Noordse landen. In december suggereerde defensieminister Ruben Brekelmans open te staan voor deelname. "Het hangt ervan af wat er dan precies voorligt en hoe dat eruitziet", en of er "politiek draagvlak" is, zei hij.

Waarnemen, afschrikken of meevechten?

Belangrijk voor die afweging is de taak die de westerse troepen krijgen, zegt Deen. "Zijn ze er bijvoorbeeld als lichtbewapende waarnemers, of ook om eventueel mee te vechten? Waar worden de militairen gestationeerd, onder wiens commando vallen ze en in welke gevallen gaan ze aan gevechtshandelingen deelnemen?"

En: wat gebeurt er als Rusland een eenheid uit een NAVO-land aanvalt? Als in dat geval artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt, moeten andere lidstaten te hulp schieten. Over al deze vragen "moeten in de deal heel specifieke afspraken worden gemaakt", zegt Deen.

'Rusland wil ook veiligheid'

Als het Westen overeenstemming bereikt, moet president Poetin ook nog z'n handtekening zetten. Deen: "Door veel van de maatregelen waardoor Oekraïne zich veilig voelt, voelt Rusland zich juist onveiliger."

Het liefst wil Oekraïne lid worden van de NAVO, zodat andere leden hulp moeten bieden als de Russen toch weer aanvallen. Binnen de NAVO zit zeker president Trump daar niet op te wachten. Maar voor Poetin is een Oekraïens NAVO-lidmaatschap nog veel onverteerbaarder. Een uitdijende NAVO noemde hij juist als een van de redenen voor de invasie.