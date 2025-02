Na 4-1 achterstand winnen hockeyers na shoot-outs alsnog van Australië

De Nederlandse hockeymannen hebben hun trip naar Australië afgesloten met een overwinning op het gastland. Na een 4-1 achterstand wist Oranje het duel in de Hockey Pro League met 4-4 af te sluiten. De aansluitende shoot-outs werden met 3-1 gewonnen.

Daardoor krijgt Nederland niet de drie punten voor een overwinning, maar twee punten (één voor het gelijkspel en één voor het winnen van de shoot-outs).

De olympisch kampioen verloor donderdag nog met 4-2 van de 'Kookaburras', na een 3-0 achterstand. Drie dagen later kwam Oranje in Sydney wel op voorsprong: Derck de Vilder bekroonde Oranjes goede start door eerst een tegenstander voorbij te spelen en daarna doelman Mitch Nicholson te verslaan in een één-op-één-duel.