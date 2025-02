Sinkgraven hoopt op revival bij Fortuna na buitenlandse avonturen: 'Had er meer van gehoopt'

En dat kroop in het hoofd van Sinkgraven. "Toen ik van Bayer Leverkusen naar Las Palmas ging, zag ik dat wel als een stapje terug. Als het dan niet lukt, door verschillende omstandigheden, dan slaat de teleurstelling wel toe. Mijn concurrent deed het goed, blessures speelden een rol, en je moet het geluk hebben dat de trainer het in je ziet zitten. Dat was bij mij niet het geval."

Zo is het buitenland niet geworden wat hij vooraf dacht. Maar van spijt is geen sprake. "Inmiddels ben ik 29 jaar en weet ik dat alles in de voetbalwereld op elk moment kan veranderen. De ene keer ben je de held, de andere keer de schlemiel. Ik heb het de afgelopen jaren allemaal wel voorbij zien komen."