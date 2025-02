Dreigende heffingen van Trump zetten grenssteden op scherp

Zover is het nog lang niet. Maar dat er veel op het spel staat in Windsor staat vast. "Iedereen heeft het over de onzekerheid", zegt Brendan Lane, wiens bedrijf auto-onderdelen maakt. "We moeten uitvogelen hoe we hier mee omgaan."

De mogelijke heffing van 25 procent noemt hij "een flinke smak geld". Zijn bedrijf Lanex levert aan alle grote autobouwers in de regio, van BMW en Chrysler tot General Motors. Voor ze daar terechtkomen, hebben onderdelen er vaak al een hele reis op zitten, vertelt Lane. "Onze grondstoffen kopen we bijvoorbeeld in de VS, waarna we er hier mee aan de slag gaan. Een onderdeel gaat soms wel, drie, vier keer de grens over. Dat is niet ongebruikelijk."

Lange tijd maakte het weinig uit aan welke kant van de grens de afnemer zich bevond. Maar dat dreigt dus te veranderen. Ook aan de Amerikaanse kant van de grens zijn bedrijven allesbehalve enthousiast over de plannen van Trump.

Het kan hard gaan naarmate producten vaker de grens overgaan, zegt Glenn Stevens Jr., directeur van MichAuto in Detroit. "Het gaat om significante bedragen. Geschat wordt 3000 tot 6000 dollar aan extra kosten per voertuig. Dat is simpelweg niet iets wat de industrie, de bedrijven of de consument kunnen opvangen", meent Stevens, die de grote autobedrijven in de regio vertegenwoordigt.