Eerste president van Namibië Sam Nujoma (95) overleden

Sam Nujoma, de eerste president van Namibië die het land leidde naar onafhankelijkheid van Zuid-Afrika, is op 95-jarige leeftijd overleden.

De huidige president van Namibië, Nangolo Mbumba, heeft de dood van Nujoma wereldkundig gemaakt. Mbumba zei dat Nujoma zaterdagavond is overleden nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen in de hoofdstad Windhoek.

"De Republiek Namibië is geschokt", zei Mbumba in een verklaring. "De afgelopen drie weken is de Founding President van de Republiek Namibië en Founding Father van de Namibische natie in het ziekenhuis opgenomen voor medische behandeling en medische observatie vanwege slechte gezondheid."

"Helaas kon de dapperste zoon van ons land deze keer niet herstellen van zijn ziekte", voegde Mbumba toe.

Charismatisch en antiwesters

Nujoma werd in zijn thuisland vereerd als een charismatische vaderfiguur die zijn land naar democratie en stabiliteit leidde na koloniale overheersing door Duitsland en een bittere onafhankelijkheidsoorlog tegen Zuid-Afrika. Zuid-Afrika had Zuidwest-Afrika, zoals Nambië toen werd genoemd, in de Eerste Wereldoorlog veroverd op Duitsland.

Hij bracht bijna 30 jaar in ballingschap door als leider van de onafhankelijkheidsbeweging voordat hij terugkeerde om in 1990 tot de eerste democratische leider van zijn land te worden gekozen.

Hij stond ook bekend om zijn felle antiwesterse retoriek. Hij beweerde dat aids een door de mens gemaakt biologisch wapen was en was fel gekant tegen homoseksualiteit, dat hij een "buitenlandse en corrupte ideologie" noemde.

Eerste president

Nujoma groeide op als oudste van elf kinderen in een arm gezin. In zijn vroege jeugd hielp hij zijn ouders met het verzorgen van het vee en het bewerken van land. Op latere leeftijd verhuisde hij naar Windhoek waar hij voor de Zuid-Afrikaanse spoorwegvervoerder ging werken.

Hij werd gearresteerd na een politiek protest in 1959 en vluchtte kort na zijn vrijlating uit het gebied. In ballingschap in Tanzania was hij een van de oprichter van de South West African People's Organization (SWAPO). Die onafhankelijkheidsbeweging werd later een politieke partij en is sinds 1990 de regeringspartij van Namibië.

Namibië werd uiteindelijk in 1990 onafhankelijk van Zuid-Afrika, waarop Nujoma de eerste president werd. Hij bleef dat tot 2005. Ook daarna behield hij op de achtergrond nog aanzienlijke invloed in het land.