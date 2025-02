Nu Russische telecommunicatiekabel beschadigd in de Oostzee

Een onderzeese telecomkabel in de Russische Baltische Zee is beschadigd geraakt door een "externe impact", meldt het Russische staatsbedrijf Rostelecom.

Er wordt gewerkt aan het herstel van de kabel. Volgens Rostelecom heeft het incident vooralsnog geen gevolgen voor mensen met een telecomabonnement, meldt staatspersbureau Tass.

Er zijn verder geen details bekendgemaakt over hoe en wanneer de schade is ontstaan. De Finse kustwacht meldde eerder op X dat het een Russisch schip in de gaten hield dat een kapotte Russische kabel repareerde in de Finse Golf. Dat is het gedeelte van de Oostzee tussen de zuidkust van Finland en de noordkust van Estland en het ten oosten daarvan gelegen Russische kustgebied.

Ankers over zeebodem

Het Baltische Zeegebied is de afgelopen tijd meermaals mikpunt van verschillende storingen in elektriciteitskabels, telecomverbindingen en gaspijpleidingen die lopen langs de Baltische staten en Zweden of Finland. Hierdoor wordt er meer toezicht gehouden door NAVO-landen.

Vaak werd aangenomen dat de schade aan de kabels veroorzaakt werd door schepen die ankers over de zeebodem sleepten.

Hoe worden onderzeese kabels bedreigd, en hoe kunnen ze beschermd worden? Een korte uitleg: