Lijst afwezigen wordt steeds langer, maar Feyenoord heeft Jørgensen terug

Advocaat: 'We hebben er nog genoeg over, die moeten het doen' - NOS

Want Feyenoord vertrouwt op de mannen die er nu wél staan. Ook al hadden ze het de laatste maanden niet allemaal even makkelijk, zoals ook bij de Deense spits het geval was.

Te beginnen aanstaande zondag, als bij hekkensluiter Fortuna Sittard moet worden gewonnen om de koplopers in het vizier te houden. Waar ook Uros Spajic en Tyrell Malacia ontbreken, maar spits Nicolai Jørgensen na vier weken afwezigheid weer in actie komt.

"Het moet een geweldig gevoel zijn voor Nico dat ze dat doen", waardeert Advocaat vrijdagmiddag de actie van de trouwe fans. "Hij heeft natuurlijk niet echt een geweldige periode achter de rug."

Jørgensen speelt zondag in Limburg, gaf Advocaat al prijs. Net zoals dat Nick Marsman het doel verdedigt. En ook kan geconcludeerd worden dat middenvelder Orkun Kökcü weer beschikbaar is, na de blessure die hij had opgelopen tijdens een oefenduel van Turkije met Kroatië.

Wat Kökcü staat niet op de lange lijst afwezigen, met naast Spajic en Malacia ook Justin Bijlow, Sven van Beek, Ridgeciano Haps, Leroy Fer, Luis Sinisterra, Robert Bozenik en Christian Conteh.

Geprikkeld

Advocaat reageerde wat geprikkeld op de vele vragen over al die blessures, maar was ook reëel. Veel van de afwezige spelers zijn blessuregevoelig of na een mindere periode op de weg terug. En waren voor Feyenoord in topfitte conditie dus onhaalbaar geweest op de transfermarkt.

"We wisten dat dit kon gebeuren. Er wordt voor gekozen, maar er is voor gewaarschuwd", benadrukt hij. "We hebben er nog genoeg over, die moeten het doen."