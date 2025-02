Zorgen over buitenlandse inmenging in Duitse verkiezingen met AI-nepnieuws

Informatiesaboteurs worden daarbij geholpen doordat Facebook en Instagram, net als X, desinformatie sinds de terugkeer van Trump de vrije hand geven. "Ook zien we dat sommige artikelen opvallend hoog in de zoekresultaten komen", vult collega Leonie Pfaller aan. "Dat kan duiden op manipulatie van de SEO." Daarmee worden ongeoorloofde technieken bedoeld om hoger bij zoekmachines te belanden.

In december werden de Roemeense presidentsverkiezingen dermate verstoord door Russische inmenging dat besloten werd de uitslag ongeldig te verklaren. De Duitse verkiezingen zijn de volgende stembusgang in Europa. Volgens de Amerikaanse FBI wordt vooral geprobeerd de rechts-radicale, Ruslandgezinde AfD te steunen.

Halve waarheden

Wie trapt in zulke leugens? Eigenlijk kan zulke desinformatie op iedereen effect hebben, legt onderzoeker Edda Humprecht van de Universiteit van Jena uit. "Wanneer iemand wordt gevraagd of hij dit gelooft, zeggen velen: het had zo kunnen zijn. Als de inhoud overeenkomt met wat je toch al vermoedt, dan is de kans groter dat je het gelooft en verspreidt."

Bovendien gaat het niet alleen om leugens, maar vaak om halve waarheden of het versterken van polariserende standpunten.

Het belangrijkste doel is om twijfel te zaaien over de democratie en wat überhaupt nog geloofd kan worden, vertelt Humprecht. "Dat is de grote balanceeract: mensen moeten beseffen dat niet alles op sociale media te geloven is, maar niet het vertrouwen verliezen in daadwerkelijk journalistieke media."

Niet strafbaar

De Duitse regering heeft vorig jaar een nieuwe instelling opgericht, die buitenlandse manipulatie moet opsporen. Dat team bestaat momenteel uit twaalf medewerkers, laat een woordvoerder weten. Over de resultaten van het team wordt niets gedeeld. Wel meldt de dienst dat de campagnes zich met name richten op het creëren van verdeeldheid in Europa, twijfel zaaien over klimaatverandering en afnemen van steun aan Oekraïne.

De mogelijkheden om op te treden zijn beperkt, vertelt Roberta Schmid van NewsGuard. "Doordat het verspreiden van desinformatie door buitenlandse diensten in principe niet strafbaar is, kunnen internetproviders niet worden gedwongen de sites offline te halen." Sommigen deden dat wel nadat de journalisten de providers daarop wezen.

Regulering van sociale media is cruciaal, zegt onderzoeker Humprecht. "De EU heeft daarbij goede stappen gezet, de vraag is of die regulering wordt doorgezet." De nieuwe Amerikaanse regering dreigt namelijk met consequenties als de EU deze 'digitaledienstenwet' handhaaft.

Het belangrijkst is dat mensen zelf weten hoe desinformatie eenvoudig herkend kan worden, zegt journalist Pfaller. "Kijk of de site een colofon heeft, wat in Duitsland verplicht is, of zoek een tweede bron." Door het gebruik van AI is dat laatste echter ook lastiger geworden, vult Schmid aan. "Dan kom je op honderd andere nepsites met ongeveer hetzelfde bericht."