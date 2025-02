Wekdienst 9/2: Duits verkiezingsdebat tussen leiders SPD en CDU • Super Bowl in VS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Duitsland wordt vanavond op televisie een eerste verkiezingsdebat uitgezonden. De huidige bondskanselier Olaf Schulz van de sociaaldemocratische SPD gaat in debat met Friedrich Merz van de christendemocratische CDU. Duitsland gaat op 23 februari naar de stembus.

In de Verenigde Staten vindt de Super Bowl plaats, de finale van het kampioenschap in het American Football. De Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles nemen het tegen elkaar op. De beroemde show halverwege de wedstrijd wordt verzorgd door rapper Kendrick Lamar.

In Tilburg worden de World Tour-wedstrijden shorttrack geschaatst. Deze zijn live te volgen bij de NOS. De livestream begint om 13.25 uur.

De mannenfinale van het ABN Amro Open tennistoernooi wordt gespeeld en is te volgen via een livestream op NOS.nl en in de mobiele app.

Wat heb je gemist?

Op de snelweg E19 bij het Belgische Loenhout, net over de grens met Nederland, zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk ontstond nadat het mis was gegaan bij een achtervolging door de Nederlandse politie.

Agenten wilden aan het begin van de avond in Noord-Brabant een auto met Franse kentekenplaten aanhouden vanwege verdacht rijgedrag, meldt de Gazet van Antwerpen. De bestuurder sloeg daarbij op de vlucht, waarna de auto bij Hazeldonk tegen een ander voertuig reed. Hier ontstond alleen materiële schade.

Verderop in België raakte de vluchtende chauffeur de macht over het stuur kwijt en sloeg over de kop. Volgens de Belgische krant is de persoon zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is er geen sprake van levensgevaar.

De politie heeft de bestuurder in het ziekenhuis gearresteerd. Het is niet bekend waarom agenten vonden dat deze persoon zich verdacht gedroeg.

