Velzeboer-helm wint langzaam terrein in shorttrackwereld, maar vooral in buitenland

"Hij zei dat het heel benauwd is", vertelt zijn vriendin Zoë Deltrap. "Hij heeft er in de training mee gereden, maar zei dat het voor hem best een nadeel is om ermee te schaatsen." Mede daarom heeft Deltrap zelf ook nog niet overwogen over te stappen op de Velzeboer-helm.

Michelle Velzeboer geeft toe dat het wel heel erg wennen was om met een vizier voor je gezicht te schaatsen. "Je voelt het natuurlijk wel. Het is anders dan alleen een bril, dat is duidelijk. En de luchtstroom is anders.