Voetbaldiscriminatie buitenlandse trainers in Nederland? ‘Het begint bij jezelf’

Met Farioli bij Ajax, Priske bij Feyenoord en de Belgen Maarten Martens, Peter Maes en Hoefkens bij respectievelijk AZ, Willem II en NAC aan de macht, kent de eredivisie momenteel vijf buitenlandse trainers. Dat is zelfs het hoogste aantal van deze eeuw.

Toch is het, in vergelijking met de Europese topcompetities niet veel. Vanaf de eeuwwisseling is 18 procent van de trainers in de eredivisie afkomstig uit een ander land. In Engeland ligt dat aantal op 62 procent. In Duitsland en Spanje op 33 procent.

De Duitser Roger Schmidt

Als voorbeeld haalde Van Hooijdonk Farioli, Priske én Roger Schmidt aan, de Duitser die tussen 2020 en 2022 op bakken kritiek kon rekenen als PSV-trainer. Hij verkleinde het gat naar Ajax, won de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal, maar werd door de buitenwacht nooit echt gewaardeerd.

"Ik merkte wel dat Roger als buitenlandse trainer net even minder krediet kreeg", vertelt André Ooijer, die bij PSV als assistent heeft gewerkt bij Schmidt en later Ruud van Nistelrooij. "Gelukkig had Roger een heel dikke huid."