Kettingbotsing in België na achtervolging met Nederlandse politie

Op de snelweg E19 bij het Belgische Loenhout, net over de grens met Nederland, raakten meerdere mensen gewond na een achtervolging door de Nederlandse politie.

Volgens de VRT is er een kettingbotsing ontstaan in de staart van een file. De file ontstond nadat een auto op de snelweg over de kop was geslagen tijdens de politieachtervolging. Auto's erachter botsten met hoge snelheid op elkaar.

Zes mensen raakten gewond, onder wie een zwaargewonde. Waarom de politie de auto achtervolgde, is niet bekend.

Door de kettingbotsing was de snelweg in de richting van Antwerpen urenlang dicht.