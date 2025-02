Tsunamiwaarschuwing vanwege zware aardbeving in Caribische Zee

In de Caribische Zee is vannacht een zware aardbeving geweest. Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van Georgetown op de Kaaimaneilanden. De beving had een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer.

Vanwege de aardbeving is er een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor onder meer Puerto Rico en de Maagdeneilanden. De Dominicaanse regering gaf ook een waarschuwing af. De Cubaanse autoriteiten verzochten mensen om de stranden te verlaten.

Inwoners die in het bevingsgebied langs de kust wonen hebben het advies gekregen om landinwaarts te trekken en naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er is gewaarschuwd voor golven die tot een meter hoog kunnen zijn.

Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven voor het Amerikaanse vasteland.