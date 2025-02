Tientallen doden bij busongeluk in Mexico

Bij een busongeluk in het zuiden van Mexico zijn minstens 40 mensen omgekomen. Op foto's is te zien dat de bus volledig is uitgebrand.

In de bus zaten 48 mensen toen het voertuig in botsing kwam met een vrachtwagen. Het ging mis bij het plaatsje Escárcega.

Wat de oorzaak is van het ongeluk is onbekend. De bus, die onderweg was van Cancun naar Tabasco, zou zich aan de maximumsnelheid hebben gehouden. Mexicaanse media melden dat een van de chauffeurs oververmoeid zijn geweest. De twee bestuurders kwamen allebei om het leven.

De busmaatschappij zegt in een reactie "heel erg te betreuren wat er is gebeurd" en dat het bedrijf samenwerkt met de autoriteiten om de oorzaak van het ongeluk te achterhalen.