Grote brand in discotheek in Dokkum, geen gewonden

In een discotheek in Dokkum is gisteravond brand uitgebroken. De brandweer heeft een NL-Alert verstuurd om mensen te waarschuwen voor de rookontwikkeling . "Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren" is te lezen in het bericht.

De brandweer rukte uit met onder meer vier bluswagens en twee hoogwerkers. Er was niemand in het pand van de club aan de Legeweg toen de brand uitbrak. De brand was korte tijd uitslaand maar woedt volgens de brandweer nu alleen binnen. Wel zou het te gevaarlijk zijn om de brand van binnenuit te blussen.

Er zou niemand gewond zijn geraakt, meldt Omrop Fryslân. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de eigenaar van het gebouw zegt tegen streekomroep RTV NOF dat de brand zou zijn begonnen in het dak. Mensen die in appartementen in de buurt woonden zijn uit hun huis gehaald en in een hotel in de buurt ondergebracht.