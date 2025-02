Hartman reageert op mislopen Champions League: 'Baal ervan, maar het is wat het is'

Bijna een jaar stond hij aan de kant nadat hij een zware knieblessure had opgelopen in maart 2024. Maar inmiddels staat Quilindschy Hartman weer op het veld: hij maakte tegen Sparta zelfs zijn rentree in de basisopstelling.

"Supermooi", noemt de 23-jarige Hartman zijn eerste minuten als basisspeler. "Daar ben ik echt heel blij mee. Ik denk ook dat het prima ging, met weer een paar passes zoals vanouds."

Na een zware periode beweegt het voetballeven van Hartman zich weer in een opwaartse richting. Al moest hij wel een grote teleurstelling slikken: Hartman werd niet opgenomen in de Champions League-selectie van Feyenoord. De linksback legt uit hoe dat zit.

Keuze van de trainer

"Eigenlijk ben ik de verkeerde persoon om dit aan te vragen", verzucht Hartman. "Uiteindelijk is het de keuze geweest van de trainer. Een lastige keuze, dat wel. Ik baal daar heel erg van en daar heb ik het ook met hem over gehad. Hij weet dat ik het het liefst anders had gezien. Maar het is was het is."

Brian Priske, trainer van Feyenoord, mocht drie spelers toevoegen aan zijn Champions League-selectie ten opzichte van de competitiefase. De keuze is daarbij niet op Hartman gevallen. Justin Bijlow is geblesseerd geraakt, dus er moest een nieuwe keeper bij, en daarbij werd ook aanwinst Jakub Moder ingeschreven.

"En dan had je de keus tussen Givairo Read en mij", verklaart Hartman. "We hebben twee fitte linksachters en op rechtsback is Bart Nieuwkoop niet helemaal fit. Dus als ik in het hoofd van de trainer kruip, kan ik ook wel begrijpen dat hij voor Read gekozen heeft."

"Maar ik heb het laatste halfjaar óók hard gewerkt met de gedachte dat ik eventueel nog in de Champions League kon spelen", sluit Hartman af. "Dat is een teleurstelling, maar ook niet groter dan dat."