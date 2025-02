Real en Atlético delen de punten in direct duel om koppositie La Liga: 1-1

In het Estadio Santiago Bernabéu bood de eerste helft veel felle duels, maar weinig kansen. Schoten van Atlético-middenvelders Pablo Barrios en Samuel Lino eindigden niet tussen de palen en aan de andere kant van het veld miste ook een inzet van Vinícius Júnior nauwkeurigheid.

Strafschop

Een strafschop brak de wedstrijd na iets meer dan een half uur spelen open, nadat Lino na een voorzet vanaf links over het uitgestoken been van Aurélien Tchouaméni was gevallen.