Grant helpt Aston Villa met belangrijke goal naar kwartfinales FA Cup

Oranje-international Chasity Grant heeft er mede voor gezorgd dat Aston Villa door is naar de kwartfinales van de Engelse beker, de FA Cup. De oud-Ajacied maakte tien minuten na rust het derde doelpunt. Uiteindelijk werd het 3-2 tegen Brighton & Hove Albion.

Aston Villa, met Grant en Jill Baijings in de basis, kwam vlak voor rust op een 1-0 achterstand, maar zorgde in blessuretijd voor de gelijkmaker.

De tweede helft begon net zo flitsend: nadat de Engelse international Rachel Daly de ploeg uit Birmingham op een 2-1 voorsprong had gezet, gaf ze in de 55ste minuut een voorzet aan Grant, die voor de 3-1 zorgde. Het was de derde goal voor Grant voor Villa.

Het bleek een belangrijk doelpunt, want een kwartier voor tijd kwam Brighton terug naar 3-2. Middenveldster Nadine Noordam, overgekomen van Ajax, stond bij Brighton in de basis, maar werd halverwege de tweede helft gewisseld. Verdedigster Marisa Olislagers, die na de zomer van regerend landskampioen FC Twente naar Brighton verkaste, kwam er toen juist in.

Feest bij Manchester United

Ook Manchester United had een goede dag met een 6-0 zege bij Wolverhampton. Dominique Janssen stond reserve en werd niet ingebracht. Wel stuntte de Welshe Mared Griffiths voor haar team. De pas 17-jarige middenvelder kwam er in de 81ste minuut in en leverde meteen haar visitekaartje af: ze maakte de vijfde en ook maar meteen de zesde treffer.