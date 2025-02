Feyenoord boekt tegen Sparta eerste eredivisiezege in bijna twee maanden

Bij Feyenoord had Quillindschy Hartman zijn eerste basisplaats sinds de zware knieblessure die hem bijna een jaar aan de kant hield. Vorige week had de linksback zijn rentree als invaller gemaakt in de Klassieker. Verder koos trainer Brian Priske voor Julián Carranza in de spits, waardoor Ayase Ueda op de bank begon.

Geen vliegende start

Die keuzes zorgden niet voor een vliegende start van Feyenoord in de eigen Kuip. Sterker nog: het mocht van geluk spreken dat Tobias Lauritsen na drie minuten een grote kans liet liggen om Sparta op voorsprong te schieten.

Na dat moment kwam Feyenoord beter in de wedstrijd, maar het had wel wat hulp van Spartaan Pelle Clement nodig om tot een grote kans te komen. Die sprong met zijn armen in de lucht tegen een kopbal van Bart Nieuwkoop aan en gaf zo een strafschop weg. Die werd goed binnengeschoten door Timber.